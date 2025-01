Ex-Manchester United está a caminho do Boca Juniors

Ander Herrera, que estava no Athletic Bilbao, aceitou oferta vinda da Argentina / Crédito: Jogada 10

O próximo nome de vivência na Europa a chegar no Boca Juniors deve ser o meio-campista Ander Herrera, ex-Manchester United e, atualmente, no Athletic Bilbao. Ao menos, essa é a informação que veicula o portal da emissora argentina ‘TyC Sports’ nesta sexta-feira (10).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Todas as partes entraram em um consenso de caráter verbal onde se aguarda a chegada do atleta de 35 anos a América do Sul. Com isso, a última parte dos trâmites burocráticos será cumprida entre exames médicos e a assinatura do contrato que terá validade até o fim de 2026.

Com formação no Zaragoza e uma primeira passagem pelo Athletic, ele se transferiu em 2014 para o futebol inglês. No Manchester United, ele variou entre altos e baixos na trajetória que durou por quatro temporadas. Logo após essa experiência, ainda disputou três temporadas por outro gigante da Europa, o Paris Saint-Germain, antes de retornar a Bilbao. Além da trajetória em clubes, Herrera tem dois jogos na carreira pela seleção da Espanha em amistosos nos anos de 2016 ( 2 a 2 contra a Inglaterra) e 2017, diante da França, em vitória por 2 a 0.