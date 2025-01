Ex-atleta e nome forte da ESPN assina com Cazé TV. Saiba quem é

Cazé TV ampliou transmissões desde a Copa do Mundo de 2022 e terá grade cheia em 2025

Ex-jogador do Flamengo e do Palmeiras, Djalminha assinou contrato para transmissões esportivas na Cazé TV, no YouTube. O anúncio foi feito nas redes sociais.

O ex-atleta deixou a ESPN, onde participava dos programas “Resenha ESPN” e “ESPN FC”. Ele também comentava algumas partidas da Copa Libertadores.