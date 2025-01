Enteado do pai de Neymar vive romance com modelo ex-affair do jogador

O namoro de sua mãe, Mariane Bernardi, com Neymar da Silva Santos não é a única relação que Andrei, de 25 anos, tem com o craque Neymar. Enteado do pai do astro, o empresário namora a modelo catarinense Andressa Nazário – apontada como affair do atacante do Al-Hilal no passado. Ele também figura na ‘seleta’ lista de “parça” do camisa 10 da Seleção.

Neymar ainda estava conhecendo Bruna Biancardi quando teve um affair com Andressa. Os rumores do suposto envolvimento se intensificaram após o astro aparecer acompanhado da modelo catarinense em um vídeo de dancinha, em meados de 2021.