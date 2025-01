Dono do Cruzeiro abre o jogo sobre novas contratações

Pedro Lourenço garante que a zaga será fechada com Fabrício Bruno e com mais oportunidades a garotos da base / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro fez uma janela de transferências bastante agressiva. Até agora, são nove reforços, entre eles Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno. A expectativa, no entanto, é para a chegada de mais um atleta para a defesa, algo que talvez não aconteça. Segundo o proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, a tendência é que a zaga seja fechada com Fabrício Bruno e que os jovens atletas tenham novas oportunidades.

"Vamos manter o que temos, fechando com o Fabrício. Com a chegada dele, o Diniz está feliz, deu o ok. Vamos com o Fabrício e dar oportunidades aos garotos que temos aqui, como o menino Jonathan (Jesus), que tem um futuro enorme. Vamos valorizar o que temos. E, com o Fabrício, creio que não precisamos mais de outro zagueiro, vamos aguardar. Vamos com tudo e tenho certeza de que vai dar certo", disse Pedrinho em entrevista ao jornal O Tempo.

O Cruzeiro chegou a negociar e ficou próximo de fechar com o zagueiro Gómez, do Vélez Sarsfield. No entanto, o clube argentino alterou os valores durante as tratativas, o que incomodou a cúpula celeste. “Encerramos esse caso porque, todo dia, surgia um fato novo, uma mudança (da parte do clube argentino). Então, preferimos encerrar esse assunto”, explicou. O empresário ressaltou ainda que a tentativa de contratação de Gómez foi uma oportunidade.