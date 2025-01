Copinha SP: veja os resultados e os classificados desta 6ª feira (10/1)

Nesta sexta-feira, 10/1, rolou a terceira e última rodada de 13 grupos da Copinha SP. Foram 26 jogos conhecendo mais 26 classificados à segunda fase, sendo que algumas das equipes já haviam garantido vagas por antecipação. O São Paulo fechou com campanha 100%. Contudo, o Corinthians, que enfrentou o Santos André com nove reservas, levou a pior e terminou em segundo em seu grupo, Mas garantido. O mesmo ocorreu com o Vasco, que ficou em segundo no seu grupo com três pontos, a pontuação mais baixa de um time que avançou de fase. Contudo, feio mesmo quem fez foi o tradicional Internacional de Porto Alegre. Afinal, terminou em último no seu grupo e está eliminado.

Assim, vamos aos jogos da rodada: