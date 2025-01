Chelsea x Morecambe: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Inglaterra. Neste sábado (11), o Chelsea estreia na competição em duelo contra o Morecambe, da terceira divisão inglesa, em partida válida pela Terceira rodada da FA Cup. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, casa dos Blues, às 12h (de Brasília).

Ao mesmo tempo, as baixas confirmadas no Chelsea são os zagueiros Wesley Fofana e Benoît Badiashile, lesionados. Por outro lado, o atacante ucraniano Mudryk segue suspenso após testar positivo em exame antidoping.

A única dúvida nos Blues fica por conta do meia Roméo Lavia, que volta a ser relacionado após se recuperar de lesão, mas ainda não está confirmado entre os titulares. Além disso, a tendência é que o técnico Enzo Maresca mande a campo um time reserva para o jogo deste sábado.

Como chega o Morecambe

Por sua vez, o Morecambe não faz uma boa temporada e é o penúltimo colocado da terceira divisão inglesa, com risco de ser rebaixado.

Porém, o técnico Derek Adams não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com força máxima no Stanford Bridge.