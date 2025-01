Carioca 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

Estadual mais charmoso do Brasil começa neste sábado (11). Confira os times, as novidades e os favoritos ao título

A bola vai rolar para o Campeonato Carioca de 2025. Botafogo , Flamengo , Fluminense e Vasco iniciam a disputa pelo título do estadual mais charmoso do Brasil a partir deste sábado (11). O Jogada10 preparou um guia com as principais informações, candidatos ao título, possíveis surpresas e muito mais. Confira!

Maiores campeões do Carioca, Flamengo e Fluminense dominaram o campeonato mais charmoso do país nos últimos seis anos . O Rubro-Negro sagrou-se campeão em 2019, 2020, 2021 e 2024, enquanto o Tricolor faturou o caneco com o bicampeonato de 2022 e 2023. A dupla Fla-Flu decidiu o título entre 2020 e 2023, com duas conquistas para cada lado. No ano passado, os rivais se enfrentaram na semifinal e encerraram a sequência de quatro finais consecutivas.

Por causa do calendário cada vez mais apertado, os grandes vão iniciar o Carioca sob o comando de treinadores interinos e com times mistos formado pela maioria de jovens da base e reservas. O Botafogo, que será comandado inicialmente por Carlos Leiria, do sub-20, é o único que ainda não tem um treinador — Artur Jorge saiu para o Al-Rayyan, do Catar. Flamengo e Vasco também vão apostar em técnicos da base: Cleber dos Santos e Ramon Lima, respectivamente. Já o Fluminense inicia com Marcão, auxiliar permanente e que já teve chance como treinador principal nos últimos anos.

O favoritismo pertence aos quatro grandes do futebol carioca: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco . Apesar do domínio da dupla Fla-Flu nos últimos anos, clássico é clássico . Assim, tudo pode acontecer até a definição dos semifinalistas. Aliás, ficar entre os quatro melhores na Taça Guanabara garante vaga na Copa do Brasil de 2026, o que aumenta a pressão sobre o quarteto nas rodadas inicias em que jogarão com elencos formados pela maioria de jovens da base e reservas.

O Vasco amarga o maior jejum entre os quatro grandes do Rio . O último título estadual dos vascaínos aconteceu em 2016, quando venceu o Botafogo na decisão e confirmou o bicampeonato. O Alvinegro, por sua vez, deu o troco no rival em 2018. O Gigante da Colina teve uma nova oportunidade de conquistar o Carioca em 2019, mas foi superado pelo Flamengo. Nos últimos três anos, chegou à semifinal, mas caiu duas vezes para o Rubro-Negro em 2022 e 2023, além do Nova Iguaçu, no ano passado.

Atual campeão carioca, o Flamengo manteve a base e ainda não fez grandes investimentos para 2025. O Rubro-Negro, inclusive, inicia uma nova gestão sob o comando do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Já o Botafogo, por outro lado, foi o carioca que mais investiu no ano passado e viveu um ano mágico com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Porém, sofreu um desmanche no início de 2025 e perdeu nomes como Thiago Almada e Luiz Henrique, além do técnico Artur Jorge. Neste início de ano, o Fluminense foi quem mais se movimentou no mercado, enquanto o Vasco perdeu força financeira com a saída da 777 Partners e fez contratações pontuais — destaque para Tchê Tchê.

Possíveis surpresas

Nos últimos anos, os pequenos surpreenderam e atrapalharam os planos dos quatro grandes do Rio de Janeiro. A única vez nos últimos quatro anos em que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco chegaram à semifinal juntos foi em 2022. Em 2021, Portuguesa e Volta Redonda apareceram no caminho da dupla Fla-Flu. Já em 2023, o Voltaço foi à semi novamente, mas perdeu por 7 a 0 para o Tricolor na partida de volta. Por fim, no ano passado, o Nova Iguaçu foi finalista após eliminar o Gigante da Colina e terminou vice-campeão.

Portanto, os grandes precisam abrir o olho em 2025, principalmente nas primeiras rodadas quando jogarão com times mistos para ter mais tempo de pré-temporada com seus principais jogadores. Sendo assim, dois times podem surpreendê-los: o Volta Redonda, que conquistou o acesso para a Série B do Brasileirão deste ano, além do estreante Maricá, que faturou a Série A2 do Carioca e a Copa Rio no ano passado, garantindo assim a vaga na quarta divisão do futebol brasileiro.