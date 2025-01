Canobbio chega ao RJ e fala como jogador do Fluminense: ‘Mais um guerreiro’

Ponta uruguaio chega para assinar com o Fluzão; ex-jogador do Athletico será o sétimo reforço da temporada até o momento

O ponta Agustín Canobbio já está no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. Ex-jogador do Athletico, o uruguaio desembarcou nesta sexta-feira (10) no Galeão, onde falou pela primeira vez como jogador Tricolor, ainda que não tenha assinado contrato.

A repórteres presentes no aeroporto, o jogador falou sobre sua chegada ao clube carioca e o que o motivou a aceitar o desafio de trocar de time.