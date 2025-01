Botafogo x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Botafogo e Maricá se enfrentam neste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2025. Este será o primeiro jogo do Alvinegro sob o comando do técnico interino Carlos Leiria. Onde assistir A partida terá transmissão da Band, GOAT e Premiere.

Atual campeão da Taça Rio, Libertadores e Brasileiro, o Botafogo vem passando por problemas financeiros e mudanças na equipe técnica e no elenco. Assim, o Alvinegro começa o Estadual com o time formado por jogadores da base e nomes como Patrick de Paula e o uruguaio Valentín Adamo. O elenco principal se reapresenta apenas no dia 14 de janeiro. Dessa forma, será o primeiro jogo do técnico interino Carlos Leiria, que fica no comando com a saída de Artur Jorge.