Botafogo abre negociação com Shakhtar por Marlon Gomes, ex-Vasco

Alvinegro tenta convencer clube ucraniano para fechar contratação do meio-campista, que aceita os termos para atuar no clube carioca

O Botafogo abriu conversas com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para tentar contratar Marlon Gomes, que sinalizou positivamente. No entanto, o negócio não deve ser tão simples. Os ucranianos contrataram o meia por 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação de 2024) – mais 4 milhões de euros em bônus. A informação inicial é do “ge”.

Assim, a expectativa é que o jogador não saia por menos de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões). O Alvinegro, portanto, espera que a vontade do jogador em retornar ao futebol brasileiro prevaleça e convença a diretoria do Shakhtar. O jogadora, afinal, considera volta ao Brasil como uma boa oportunidade profissional e pessoal.