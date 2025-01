Atlético Guaratinguetá x Grêmio, Copinha: onde assistir, arbitragem e escalações

Imortal encara os donos da casa, neste sábado (11), no estádio Ninho da Garça, já com a classificação garantida para a segunda fase do torneio / Crédito: Jogada 10

O Grêmio vai enfrentar o Atlético Guaratinguetá, neste sábado (11), às 13h (de Brasília), no Estádio Dario Rodrigues Leite, conhecido também como Ninho da Garça, em Guaratinguetá. No embate pela terceira rodada do Grupo 21 da Copinha, os times entram em campo com objetivos distintos. O Imortal é o líder do grupo com seis pontos, enquanto os donos da casa são o terceiro colocado, com apenas um ponto. Onde assistir A partida terá a transmissão da CazéTV pelo YouTube, a partir de 13h.

Como chega o Atlético Guaratinguetá A Coruja do Vale ainda não venceu na competição de base, já que sofreu revés para o Porto Vitória por 2 a 0 em sua estreia. Posteriormente, somente empatou sem gols com o Vitória da Conquista. O anfitrião do Grupo 21 ainda tem chances de se classificar para a etapa seguinte da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, necessita de uma combinação de resultados. Primeiro necessita de um resultado positivo sobre o Imortal por uma vantagem de pelo menos três gols, até porque atualmente seu saldo de gols é de -2. Além disso, precisa torcer por um triunfo do Vitória da Conquista sobre o Porto Vitória. Como chega o Grêmio O Tricolor Gaúcho vive momento positivo em seu início de trajetória no campeonato. Afinal, conta com 100% de aproveitamento, pois venceu o Vitória da Conquista em uma goleada por 4 a 0 em seu primeiro duelo. Em seguida, mais um resultado positivo, dessa vez sobre o Porto Vitória por 1 a 0 na segunda rodada.