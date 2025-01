Apresentado no Grêmio, João Lucas destaca intensidade e diz estar pronto para oportunidade

“Chego ao Grêmio para sonhar alto, e a expectativa, portanto, é a melhor possível. Quero conquistar os objetivos, títulos. Que seja um Brasileiro, uma Sul-Americana. Como o presidente falou: a expectativa é alta. Com trabalho e humildade, esperamos conquistar coisas grandes neste ano que vem aí”, disse o atleta em entrevista ao site do clube.

João Lucas, que assinou contrato por três temporadas, é o único reforço nas quatro linhas até o momento. Antes, o clube acertou com o técnico Gustavo Quinteros. Mas a diretoria procura, no mínimo, mais quatro nomes, com a obrigatoriedade de um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um atacante.

O Grêmio integra o Grupo A do Campeonato Gaúcho, juntamente com Avenida, Guarany de Bagé e São José. A estreia tricolor será em 22 de janeiro contra o Brasil, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Heptacampeão estadual, o Imortal vai em busca do oitavo título gaúcho consecutivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.