Alex Escobar vai apresentar Globo Esporte RJ fantasiado de ‘Roberto Carlos’

A ideia é marcar o início da cobertura do Campeonato Carioca, que será transmitido novamente pela Globo. A música tema será “Eu voltei, agora para ficar”.

A edição de sábado do “Globo Esporte” do Rio de Janeiro será bastante diferente. O apresentador Alex Escobar se fantasiará de Roberto Carlos.

Escobar usou peruca e se vestiu completamente como o cantor Roberto Carlos. Caracterizado, ele conversou com os ex-atletas Lira, Luisinho, Valdir Bigode e Leandro Ávila, que juntos têm 20 títulos estaduais.

A matéria vai ao ar antes do jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela primeira rodada do torneio estadual. Gustavo Villani narrará o jogo, com comentários de Paulo Nunes e Junior.