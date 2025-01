Zé Rafael recusa Santos novamente e permanece no Palmeiras

Volante rejeita segunda proposta do Peixe para uma transferência e se mostra decidido a recuperar espaço no Verdão / Crédito: Jogada 10

O volante Zé Rafael recusou novamente uma proposta e está decidido a permanecer no Palmeiras. O Peixe já havia recebido um não anteriormente, mas retomou as conversas com o jogador nos últimos dias. Contudo, o atleta não mudou de ideia e vai seguir na Academia de Futebol.

A primeira tentativa do Peixe para contratar o volante de 31 anos de idade ocorreu no fim do ano passado. Apesar do jogador ficar seduzido com os valores, ele acabou recusando a oferta. Ao desistir da negociação para contratar Thiago Maia, do Internacional, o Santos voltou à carga por Zé Rafael e melhorou a oferta, mas recebeu um novo não.