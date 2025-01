Zagueiro do Manchester United tem carteira de motorista suspensa

De acordo com informação do canal “BBC”, câmeras flagraram o jogador conduzindo o veículo a 136 km/h em um local que o limite de velocidade era 80km/h. Maguire não esteve presente na audiência que avaliou o seu caso e seus advogados o representaram. A defesa confessou que o atleta cometeu a violação e, por isso, recebeu a suspensão e a multa.

Zagueiro do Manchester United , Harry Maguire teve a sua carteira suspensa por excesso de velocidade. O defensor cometeu duas infrações deste caráter em um intervalo de dois dias. Assim, terá que cumprir uma pena de 56 dias sem poder dirigir. Ainda terá que pagar uma multa de 1.052 libras (aproximadamente R$ 8 mil).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A corte, aliás, recomendou que o zagueiro do Manchester United fizesse um curso que prioriza a conscientização sobre a velocidade na condução de veículos. Contudo, o cronograma exaustivo com sequência de jogos em um curto intervalo de tempo impediria a sua participação no curso.