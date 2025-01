West Ham anuncia contratação do técnico Graham Potter

“Minhas conversas com o presidente e o conselho foram muito positivas e construtivas. Compartilhamos os mesmos valores de trabalho duro e alta energia para criar as bases sólidas que podem produzir sucesso, e estamos na mesma sintonia em termos do que é necessário no curto prazo e, então, como queremos levar o clube adiante no médio e longo prazo”, completou o novo treinador.

Lopetegui comandou a equipe em 22 jogos, entre Premier League e Copa da Liga Inglesa. Foram sete vitórias, cinco empates e dez derrotas, no total.