Vasco renova com Zuccarello, uma das joias da base

Meia de 18 anos renova até o fim de 2028; jogador, que ainda não estreou profissionalmente, disputa a Copinha com o Cruz-Maltino

O Vasco anunciou na tarde desta quinta-feira (9) a renovação de contrato com o meio-campo Lukas Zuccarello até 31 de dezembro de 2028. Lukas, que chegou ao clube em 2022, aos 15 anos, se firmou na equipe Sub-17 em 2023 e no Sub-20 em 2024, conquistando os títulos da Copa Rio, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Recopa Carioca – todos de forma invicta.

O meia, que completou 18 anos no dia 2 de dezembro, marcou sete gols e deu dez assistências em 2024. Lukas também chegou a ser relacionado para jogos da equipe profissional durante a disputa do Carioca, mas ainda não estreou. O jogador falou sobre o sentimento de renovar com o Vasco e a expectativa para 2025.