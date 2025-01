VAR do Carioca terá linha de impedimento mais grossa; veja diferenças

Ferj anuncia novas diretrizes para o uso no Estadual, que terá, pela primeira vez, o árbitro de vídeo em todas as partidas

O Campeonato Carioca de 2025 terá novidades no VAR (Árbitro de Vídeo). A principal mudança para a temporada é a linha de impedimento com maior espessura. Além disso, o cronômetro de jogo será parado enquanto o árbitro estiver fazendo a checagem do lance.

Agora, a espessura da linha de impedimento passará de 6cm para 12cm. De acordo com a Ferj, a “mudança visa acabar com impedimentos muito ajustados, beneficiando os atacantes”. Outra diferença é que agora, todos os jogos do Campeonato Carioca terão o VAR. Nos últimos anos, apenas os clássicos entre os quatro grandes do Rio e as partidas a partir das semifinais tinham o árbitro de vídeo.