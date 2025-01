Thiago Almada, do Botafogo, viaja para se apresentar ao Lyon

“Ele é esperado potencialmente nas próximas horas. No entanto, enquanto nada for oficial, não adianta comentar. Se sua chegada se concretizar, trabalharemos para equilibrar o elenco em consequência disso”, disse.

Vale ressaltar que a negociação deve ser empréstimo pois o clube francês está impedindo de gastar contratações devido a uma punição da DNCG, órgão regulador do futebol francês.

Almada chegou ao Botafogo no meio do ano como a maior contratação da história do clube, por 22 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 120,6 milhões. No entanto, no contrato tinha o acordo de permanência no Rio de Janeiro por seis meses, para depois defender o Lyon. Neste período, o meia atuou em 26 partidas, e participo de forma direta de cinco gols: marcou três e contribuiu com duas assistências.