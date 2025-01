Santos para em goleiro e é derrotado pela Ferroviária-SP na Copinha

O Santos conheceu a sua primeira derrota na Copinha. Na noite desta quinta-feira (09), o Peixe foi derrotado pela Ferroviária, por 2 a 1. Diego e Thiagão marcaram os gols grenás, enquanto Gabriel Simples descontou para os alvinegros. Além dos artilheiros, o goleiro Igor também marcou seu nome na partida, com sete grandes defesas pelo clube de Araraquara.

Com o resultado, a Locomotiva terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 7. Já o Santos ficou na segunda colocação e terá que mudar de sede na próxima fase. No outro confronto da chave, o Tirol-CE venceu o Jaciobá por 2 a 0.