Santos é goleado pelo Athletic em primeiro teste de Caixinha

Peixe perdeu para os mineiros por 4 a 1, em jogo-treino no CT Rei Pelé. Treinador ainda não pôde contar com os reforços

Em seu primeiro teste sob o comando de Pedro Caixinha, o Santos foi goleado pelo Athletic, de Minas Gerais, por 4 a 1, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé, nesta quinta-feira (9/1). Guilherme marcou para o Peixe, enquanto Welinton Torrão, Gustavão (duas vezes) e Neto Costa balançaram a rede para a equipe mineira.

Na atividade, o treinador português não pôde contar com os reforços para a temporada. Os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy e o meia Thaciano já treinam com o grupo, mas não atuaram no jogo-treino. A partida acabou sendo dividida em quatro tempos de 25 minutos.