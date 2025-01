Roberto Carlos se manifesta sobre rumores de hospedagem em CT do Real Madrid

Roberto Carlos usou as redes sociais para esclarecer rumores sobre sua vida após o fim do casamento de 15 anos com Mariana Lucon. Através de um comunicado no Instagram, o pentacampeão desmentiu o programa ‘Fiesta’, do canal espanhol Telecinco, e negou que esteja morando no CT do Real Madrid. O ex-lateral ainda garantiu que sua equipe jurídica está trabalhando para tomar as medidas cabíveis sobre o caso.

O ex-jogador tratou as notícias recentes como “falsas e prejudiciais”, por isso decidiu se manifestar. O embaixador do Real Madrid garantiu que está vivendo em uma residência privada e recebendo todo suporte necessário em meio ao árduo processo de divórcio – que envolve disputa por uma fortuna.