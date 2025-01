Reforço do Fluminense compara características a Mbappé e Rafael Leão

Apresentado nesta quinta-feira (9) pelo Fluminense , o atacante Paulo Baya também revelou suas características. Mas uma fala sua na coletiva chamou a atenção: o ex-jogador do Goiás comparou seu estilo com o de Mbappé, atacante do Real Madrid, e Rafael Leão, ponta do Milan.

“Sempre me espelhei no Cristiano Ronaldo. Hoje os jogadores que eu vejo com as minhas características são Mbappé e Rafael Leão, rápidos, com passada longa e o Mbappé principalmente que tem um bom acabamento”, disse Baya.

Paulo Baya chegou por empréstimo junto ao Primavera-SP. Emprestado ao Goiás em 2024, o atacante marcou 19 gols, sendo o principal goleador do Verdão na temporada. Para 2025, o time paulista emprestou o atleta ao Tricolor carioca.

Ele treina desde o dia 2 de janeiro com o primeiro grupo que se apresentou ao Flu. Esta parte do elenco, comandada pelo auxiliar permanente Marcão, será responsável por entrar em campo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O Fluminense, aliás, estreia neste domingo (12), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, às 19h (de Brasília).