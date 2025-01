Presidente adota discurso ambicioso para temporada do Grêmio: ‘Sonhar grande’

Imortal promoveu evento que simboliza abertura da temporada em hotel, com a presença de jogadores, diretoria, imprensa e sócios torcedores / Crédito: Jogada 10

O Grêmio concretizou o pontapé inicial da temporada com um evento no hotel Deville, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (09), até porque o auditório da Arena ainda sofre com os prejuízos das enchentes do ano passado. Estiveram presentes 26 jogadores do elenco, com destaque para o único reforço confirmado pelo clube até aqui, o lateral-direito João Lucas. Contudo, houve a ausência do meio-campista Villasanti, diagnosticado com conjuntivite. Três membros do departamento de futebol, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato, o novo técnico Gustavo Gustavo Quinteros e o presidente Alberto Guerra, comentaram o projeto e objetivos ao grupo de atletas, diretoria, membros do Conselho Deliberativo, imprensa e sócios torcedores que marcaram presença na cerimônia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O mandatário do Imortal, Alberto Guerra, frisou que 2025 será a última temporada da sua administração no triênio. Ele classificou cada ano de uma maneira diferente: 2023 foi construção e 2024 afirmação, mas que se tornou de resiliência pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seguida, ele apontou o planejamento do clube e adotou discurso ambicioso no evento.

“Sonhar alto e sonhar grande, colher os frutos que construímos nesta jornada. Sabemos da nossa capacidade, onde podemos chegar. Sonhar pequeno ou grande é o mesmo trabalho. Mas não basta sonhar, é ter responsabilidade, trabalhar. Vamos sonhar alto e trabalhar forte. Tenho certeza que vamos colher frutos”, demonstrou otimismo o presidente. Gustavo Quinteros ressalta empolgação no Grêmio O novo treinador, Gustavo Quinteros, também se posicionou sobre o ânimo e a ambição para concretizar as metas do clube em 2025.