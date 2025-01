Palmeiras fecha acordo com nova patrocinadora

O Palmeiras anunciou, na manhã desta quinta-feira (09/1), um novo patrocinador para as próximas temporadas. A marca Sil Fios e Cabos Elétricos vai estampar as mangas dos uniformes das equipes masculina, feminina e de base. O acordo ainda não teve valores revelados e tem validade até o fim de 2026.

“As recentes conquistas dentro de campo e a credibilidade alcançada fora dele fazem com que muitas empresas conceituadas se interessem em estampar as suas marcas na camisa do Palmeiras. Estamos extremamente orgulhosos desta parceria com a Sil, uma gigante no setor elétrico. Será uma união de muito sucesso”, falou Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras.

O anúncio, aliás, é o primeiro anúncio de um patrocínio no Palmeiras desde a saída da Crefisa. A empresa, que pertence a presidente do clube, Leila Pereira, deixou de estampar sua marca na camisa alviverde após dez anos de exclusividade. A Sportingbet deve ser anunciada nos próximos dias como patrocinadora máster do Verdão.

O acordo tem previsão de anúncio nesta segunda-feira (13/1) e terá validade por um ano, mas com probabilidade de estender por mais uma temporada. Aliás, o contrato com a casa de apostas acabou sendo assinado em dezembro, por um vinculo de R$ 100 milhões anuais fixos, podendo chegar a R$ 170 milhões com bônus.