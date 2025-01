Orlando Pride anuncia renovação de Marta e frustra sonho do Corinthians

O projeto vai além das quatro linhas. Afinal, a jogadora tem uma vida estabelecida nos Estados Unidos e pretende ficar mais tempo por lá até se aposentar. No fim do ano passado, a diretora da equipe feminina do Corinthians, Iris Sesso, revelou o sonho de contar com a Rainha nesta temporada. Contudo, não conseguiu realizá-lo.

Nas últimas duas datas Fifa de 2024, a seis vezes melhor do mundo não esteve com o Brasil. O treinador da Seleção optou por testar novos nomes, mas garantiu que Marta estará de volta em 2025.