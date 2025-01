Motim? Jogadores do Botafogo ameaçam não se reapresentar

O clima esquentou nos corredores do Estádio Nilton Santos e do Espaço Lonier, com possibilidade de um motim contra a diretoria da SAF do clube. Afinal, os jogadores do Botafogo ameaçam não se reapresentar na próxima terça-feira (14), para o início dos treinamentos e da pré-temporada. Eles exigem que o Glorioso honre todos os pagamentos até a próxima semana.

O Botafogo ainda não pagou a premiação da Copa Libertadores. O elenco também reclama de atraso no 13º salário e nas férias. Outra exigência do plantel: que o clube alvinegro coloque os jogadores que já deixaram o clube nesta folha de pagamentos. A informação é do site “ge”.