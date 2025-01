Medel, ex-Vasco, acerta seu retorno para a Universidad Católica

De acordo com a informação da ‘ESPN’, um dos pontos determinantes para selar o acordo (ao menos, extraoficialmente) foi Medel conseguir a liberação de seu vínculo com o Boca Juniors. Assim, o atleta de 37 anos já se encontra no seu país de origem para concluir os exames médicos e a devida assinatura contratual.

Outro elemento que precisou de tratamento cuidadoso entre as partes era o aspecto econômico. Por fim, a negociação se concluiu para que, no acordo com validade até o fim de 2025, ele receba vencimentos mensais de 50 milhões de pesos chilenos. Na cotação de momento, algo que equivale a pouco mais R$ 300 mil.

Apesar da expectativa quando de seu retorno ao futebol argentino, foram somente 11 jogos nos últimos seis meses. Ao ponto, inclusive, de acumular somente 673 minutos no período, principalmente, por questões físicas.

A situação do nome com passagens na carreira também por Inter de Milão, Besiktas e Vasco se tornou ainda pior com a mudança no comando técnico do Boca. Após ser relacionado em oportunidades espaçadas por Diego Martínez, ficou claro que o experiente jogador chileno não faria parte dos planos de Fernando Gago.