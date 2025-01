Look usado por Alcaraz em reapresentação do Flamengo custou quase R$ 15 mil

Contratação mais cara da história do clube, o argentino chamou atenção dos torcedores em chegada ao Ninho do Urubu, na última quarta-feira

Carlos Alcaraz se tornou um dos assuntos mais comentados da reapresentação do Flamengo na última quarta-feira (8), no CT Ninho do Urubu. O motivo? Seu estilo, digamos, controverso. A escolha do look da contratação mais cara da história do clube dividiu opiniões nas redes sociais e chamou atenção pelo valor investido por Charly.

O meio campista surgiu no CT com o cabelo pintado de roxo e uma roupa toda em tom amarelo, da marca Balenciaga – famosa pelo estilo excêntrico. A repercussão despertou curiosidade em internautas quanto ao valor da peça usada por Charly, que está avaliada em R$ 14 mil no site da loja.