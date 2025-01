Lazio x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (10), Lazio e Como se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na partida de abertura da 20ª rodada do Calcio. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos na competição.

Como chega a Lazio

A Lazio chega para este duelo de abertura da 20ª rodada na 4ª posição e luta para se manter na zona de classificação para a próxima edição da Champions. No entanto, a equipe vive um momento ruim na temporada e não vence há duas partidas no Calcio, com um empate e uma derrota. Além disso, foi apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas do Campeonato Italiano.

Ao mesmo tempo, o técnico Marco Baroni terá que superar alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Isto porque Taty Castellanos cumpre suspensão após cartão vermelho na última rodada, enquanto Patric e Matias Vecino são baixas por lesões.

Como chega o Como

Por outro lado, o Como tem como principal objetivo se manter na elite do futebol da Itália. Até a abertura desta 20ª rodada, a equipe está na 16ª posição, com 18 pontos, apenas um a mais que o Lecce, que abre a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.