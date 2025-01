Jornal espanhol diz que Vini Jr ‘não está bem’ após vitória do Real Madrid

Atacante brasileiro também recebe críticas pelas desavenças em campo com jogador do Mallorca, antigo desafeto, pela semi da Supercopa espanhola

A postura de Vini Jr na vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Mallorca, nesta quinta-feira (9), pela semifinal da Supercopa da Espanha, rendeu críticas da imprensa espanhola. O jornal ‘Marca’ analisou a atuação do brasileiro frente ao lateral Pablo Maffeo, seu antigo desafeto. Eles tiveram alguns atritos durante a partida.

”Desconfortável e preso na batalha pessoal com Maffeo. Ele tentou, mas sem sucesso. Demorou 10 minutos para ter a primeira briga com o lateral, que fingiu ataque do brasileiro após provocá-lo com chute e empurrão. Vinicius pediu pênalti após Maffeo derrubá-lo. Ele não está bem e prova disso é que foi para o intervalo protestar junto ao árbitro”, escreveu o veículo.