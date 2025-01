Jorginho é oferecido ao Palmeiras e pode deixar o Arsenal

Com pouco espaço dentro do elenco do Arsenal, o volante Jorginho pode parar no futebol brasileiro. O jogador foi oferecido ao Palmeiras nesta janela de transferências. Mesmo tendo contrato com os Gunners até junho, o ítalo-brasileiro pode reforçar o Verdão no começo deste ano.

A negociação depende de um acordo entre as partes. A diretoria alviverde já se reuniu com empresários do jogador para tratar da transferência. Jorginho teria interesse de jogar no Brasil apenas por Palmeiras ou Flamengo, clubes com maior aporte financeiro e que disputarão o Super Mundial de Clubes. A ESPN divulgou as informações.