Internacional centra esforços em negociações pelo zagueiro Samir

Colorado tem como uma de suas prioridades a contratação de um zagueiro, mas encontra dificuldades em um primeiro momento / Crédito: Jogada 10

O Internacional tem como um dos seus principais objetivos na janela de transferências a contratação de um zagueiro. Assim, Samir volta a ser pauta no Colorado, que já até fez uma nova investida pelo atleta. A informação é do “Vozes do Gigante”. O defensor já foi alvo do Inter na segunda janela de transferências do ano passado. Dessa vez, um fator que pode facilitar um desfecho positivo na negociação é que ele está fora dos planos do seu atual clube, o Tigres, do México. Portanto, Samir e seus representantes buscam um novo destino para a sequência da carreira. Como o seu contrato é válido até o primeiro semestre de 2026, a tentativa é por um acordo pela rescisão contratual. Samir chegou ao Tigres em 2022 e atuou em 72 partidas, mas perdeu espeço no elenco na última temporada.

