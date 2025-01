Herói de título, Rodrigo Nestor se despede do São Paulo: ‘Nós escrevemos história’

Nesta quarta-feira (08), o volante Rodrigo Nestor se despediu do São Paulo, clube no qual foi revelado e conquistou os títulos do Campeonato Paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Recopa diante do Palmeiras, no ano passado. Ele reencontrará o técnico Rogério Ceni no Bahia a partir da próxima temporada.

Aliás, na final da Copa do Brasil, o volante entrou para a história ao marcar o gol do título contra o Flamengo, no estádio do Morumbi. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o segundo terminou empatado por 1 a 1. E foi Rodrigo Nestor, portanto, quem marcou o gol que garantiu a conquista inédita na ocasião.