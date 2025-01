Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito durante partida de futebol

Vídeo registra o momento em que o jovem Edson Lopes Gama sofre o impacto e cai em campo, no interior do Amazonas

A notícia da morte de um jovem de 16 anos pegou a comunidade de Maués, no interior do Amazonas, de surpresa. O adolescente Edson Lopes Gama estava participando como goleiro de uma disputa de pênaltis na noite de segunda-feira (9) quando acabou atingido por uma bolada no peito e não resistiu.

Edson Lopes Gama se preparava para defender a cobrança quando sofreu o choque e caiu em campo. Os responsáveis ainda correram para levá-lo ao hospital, mas o deslocamento ficou prejudicado pela seca dos rios, e o jovem veio a óbito no caminho.