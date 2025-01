Fluminense anuncia a contratação de Renê

Jogador chega sem custos após encerrar vínculo com Internacional, seu ex-time; contrato com o Flu é até o fim de 2026

O Fluminense anunciou no começo da noite desta quinta-feira (9) seu sexto reforço para a temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Renê, ex-Internacional. O jogador chega para um contrato até o fim de 2026 após encerrar seu vínculo com o Colorado. Desta forma, ele chega sem custos ao Tricolor.

“Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. Já estou me ambientando, fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada”, disse o jogador.