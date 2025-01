Flamengo intensifica otimismo por acordo após Juninho ser cortado de jogo do Qarabag

Titular absoluto do Qarabag, do Azerbaijão, o atacante Juninho ficou de fora da goleada por 5 a 1 sobre o Kapaz, em amistoso nesta quinta-feira (9). O clube de Baku optou por cortar o jogador dos relacionados enquanto negocia uma viável transferência ao Flamengo – que o tem como plano A para reforçar o setor ofensivo.

O Flamengo está determinado a contratar Juninho e, inclusive, tem contado com ”um empurrãozinho” de Filipe Luís. Com José Boto à frente do negócio, o Rubro-Negro formalizou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) pelo atacante e aguarda resposta do Qarabg até sexta-feira (10).