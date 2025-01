Ex-Vasco, Maicon é anunciado pelo Coritiba

Em 55 jogos pelo Vasco, Maicon foi titular 47 vezes e anotou um gol. Ele contribuiu para a permanência do Cruz-Maltino na elite em 2023, quando fez dupla com Gary Medel. Na ocasião, a equipe melhorou o sistema defensivo e conseguiu sobreviver na última rodada.

Em 2024, com a chegada de João Victor, Maicon perdeu espaço. O jogador oriundo do Benfica, no entanto, perdeu muitos jogos por lesões e suspensões (foi expulso quatro vezes), com o “God of Zaga” (Deus da zaga, em tradução literal) voltando a ser titular. Nesta segunda temporada, porém, Maicon cometeu muitos erros, com sua saída para o Coritiba sendo o caminho para seu futuro. Ele entraria em seu último ano de contrato com o Vasco, que pagará parte dos salários durante o empréstimo ao time paranaense.

Confira o anúncio do Coritiba