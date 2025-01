Everton anuncia demissão do técnico Sean Dyche

Leighton Baines e Seamus Coleman, capitão do time profissional, assumem a equipe de forma interina / Crédito: Jogada 10

Sean Dyche não é mais o treinador do Everton. Em comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (9), o clube anunciou sua demissão e informou que Leighton Baines, ex-capitão e técnico do time sub-18, com Seamus Coleman, atual capitão do time profissional, vão assumir o cargo interinamente. Dessa maneira, a dupla estará à frente já na partida desta quinta-feira contra o Peterborough, pela Copa da Inglaterra. Dyche chegou ao Everton em fevereiro de 2023. Neste período, o treinador comandou a equipe em 84 jogos, com 26 vitórias, 26 empates e 32 derrotas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, na temporada atual, o desempenho foi abaixo do esperado: apenas quatro vitórias em 21 partidas. Dessa maneira, o Everton vive um momento delicado na Premier League e está na 16ª posição, com 17 pontos, apenas um a mais que o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento.

LEIA MAIS: West Ham anuncia contratação do técnico Graham Potter De acordo com informações do ‘The Guardian’, José Mourinho é uma das opções dos novos donos do Everton para substituir Sean Dyche. O treinador português está no comando do Fenerbahçe, da Turquia, e possui contrato até 2026. Além disso, Paulo Fonseca e David Moyes, treinadores com experiência no futebol europeu, também estão em análise.