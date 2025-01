Corinthians atrasa salários de jogadores e comissão técnica em janeiro

Timão não fez o pagamento no quinto dia útil do mês, mas quitação dos vencimentos deve acontecer nos próximos dias

O Corinthians atrasou os salários dos jogadores e da comissão técnica do mês de janeiro. O pagamento era pra ser feito no quinto dia útil do mês, mas não ocorreu. Contudo, dentro do Timão, não existe um alarde por conta do atraso, e o clube espera realizar a quitação dos valores nos próximos dias.

Isso porque o mês de janeiro sempre acaba como um período diferente do resto do ano. O Timão não tem muitos jogos nos primeiros dias do ano, e as receitas costumam entrar apenas nos meses seguintes. O Alvinegro espera receber nos próximos dias alguns recursos previstos, além de valores de alguns atletas negociados.

Entre as receitas que devem entrar na semana que vem se encontra a primeira parcela da LFU (Liga Forte União), considerada grande para melhorar o fluxo de caixa neste início de 2025. Contudo, o objetivo é não repetir o que aconteceu no ano passado. Afinal, o Corinthians teve problemas com salários atrasados em 2024. Entretanto, conseguiu quitar todas as dívidas antes do final da temporada.

Corinthians focado em sua estreia no Paulistão

O Corinthians segue seu planejamento para a estreia no Campeonato Paulista. O Timão estreia no Estadual no dia 16 de janeiro, quando enfrenta o RB Bragantino, fora de casa.