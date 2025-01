Com propostas, Capasso deve deixar o Vasco

O zagueiro Capasso não deverá seguir no Vasco. Apesar de retornar do empréstimo junto ao Olímpia-PAR, onde foi campeão paraguaio, e se reapresentar na última segunda-feira (6), o argentino deve deixar o clube.

Afinal, de acordo com diretor de futebol Marcelo Sant’Ana, há negociações para a saída do defensor. O clube carioca espera recuperar o dinheiro investido quando de sua contratação, no começo de 2023. O Vasco desembolsou cerca de R$ 9 milhões para contar com o zagueiro ex-Atlético Tucumán (ARG).