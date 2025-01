Clube sul-matogrossense denuncia tentativa de manipulação na Copinha

Treinador do Dourados relatou ter recebido uma ligação para facilitar na última partida da fase de grupos do torneio

Dourados-MS e Falcon-SE se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 13h, em Itaquaquecetuba, pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Entretanto, a partida já entrou nos holofotes um dia antes da bola rolar. O treinador do clube do Mato Grosso do Sul, Alessandro dos Santos, denunciou uma tentativa de manipulação, sendo aliciado para que seu time facilitasse a partida para os sergipanos.

De acordo com Arnaldo Alves de Souza, presidente do Embu-Guaçu, parceiro do Dourados na Copinha, o treinador recebeu uma ligação de um número desconhecido. Nela, um homem que se identificou como Anderson Monteiro, solicitou que o clube facilitasse o jogo para o Falcon, em troca de benefícios, não especificados.