Clube do Nordeste incentiva ação social envolvendo seu rendimento no Estadual

O Fluminense do Piauí, clube do Nordeste, divulgou, nesta quinta-feira (09), que deseja promover uma campanha social que envolve o seu rendimento na edição de 2025 do Estadual. Assim, o clube nordestino propõe a doação de 50 cestas básicas a instituições de caridade de Teresina a cada ponto que somar no Campeonato Piauiense. Ou seja, se a equipe assegurar 100% de aproveitamento no torneio, vai distribuir 1.800 cestas básicas.

O clube piauiense comunicou que as instituições que se interessem em receberem as doações,precisam realizar um cadastro na sede social do Fluminense do Piauí. Portanto, no CT Joca Claudino, na rua Riachuelo, 3900, no bairro Tabuleta, na zona Sul de Teresina. As cestas básicas vão ser entregues no último dia de cada mês, com começo em janeiro, de acordo com anúncio do clube nas redes sociais.