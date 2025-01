Cacá ‘fura’ Corinthians e confirma permanência em definitivo após empréstimo

“Quero agradecer a Deus por me disponibilizar a oportunidade de continuar vestindo essas cores e sentindo essa emoção por mais 4 anos da minha vida. Agradeço ao meus empresário Leonardo Donato, ao clube Corinthians, à minha família e à torcida e todos que estiveram comigo nesta longa trajetória”, escreveu ele no Instagram.

O zagueiro Cacá assegurou sua permanência em definitivo no Corinthians após atingir metas. Na noite desta quinta-feira (9), por meio de suas redes sociais, o jogador “furou” o próprio clube e anunciou a assinatura do novo contrato.

O clube paulista precisará pagar 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos econômicos do beque que defendia o Tokushima Vortis, do Japão. Isso porque o defensor bateu metas estabelecidas no contrato de empréstimo. Os 10% restantes do passe do atleta, contudo, permanecerão com o clube japonês.