Bap explica saída de Fabrício Bruno do Flamengo: ‘Não queria permanecer’

Aliás, o atleta chegou em há três anos no Flamengo, Assim, Fabrício Bruno conquistou a Libertadores, o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil nos anos de 2022 e 2024. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Filipe Luís ao comando técnico.

O Flamengo confirmou nesta semana a venda do defensor Fabrício Bruno para o Cruzeiro por 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). O clube mineiro pagou o valor à vista. O presidente do Rubro-Negro, Bap, explicou a saída do atleta.

“O fluxo de caixa estava delicado. Tentamos equilibrar as finanças entre a posse e o início do ano. Alguns parceiros, que tinham valores atrasados, foram razoáveis e ajudaram o clube. A saída do Fabrício Bruno foi uma combinação de fatores. O atleta não queria permanecer aqui. Ele queria ir para o Cruzeiro, o que é legítimo. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende ser justo receber pelo jogador. Chegamos a um bom termo para receber à vista. Este é um ano difícil, com taxa de juros altíssima, e começar o ano com o caixa recomposto é fundamental. Acho que, no final das contas, foi bom para o Flamengo, para o Cruzeiro e para o Fabrício”, disse o mandatário.

Novidades do Flamengo

Todavia, uma novidade no Flamengo em 2025 é o diretor de futebol José Boto, que participou de perguntas ao presidente em um evento do Campeonato Carioca. O profissional assumiu o cargo deixado por Marcos Braz.

“Está sendo intenso. Eles estão se dando muito bem, com alinhamento total. As conversas entre nós já tínhamos começado muito antes das eleições. Agora, estamos implementando o que combinamos nos últimos 90 ou 120 dias. Tudo está indo muito bem”, concluiu o presidente do Flamengo.