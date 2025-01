Bahia oficializa contratação de Erick Pulga, artilheiro da Série B-2024

Atacante assina com o Esquadrão de Aço até dezembro de 2029 e já participa dos treinos com elenco tricolor

O atacante já treina ao lado dos novos companheiros no CT Evaristo de Macedo. Ele seguirá viagem com o elenco do Esquadrão de Aço para a cidade espanhola de Girona, onde ocorrerá a pré-temporada tricolor.

A estreia do Bahia na temporada será no próximo domingo (12), diante do Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. Assim, a equipe sub-20 entrará em campo nas três primeiras rodadas do Estadual.