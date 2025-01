Bahia anuncia a contratação de dois jogadores do São Paulo

Para ter Michel Araújo em definitivo o Bahia vai pagar 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) ao São Paulo e arcar com uma dívida do clube com o jogador no valor de 250 mil euros. Com isso, o negócio sairá por, aproximadamente, R$ 17,3 milhões.

Já Rodrigo Nestor chega por empréstimo do São Paulo com vínculo até o final desta temporada, mas metas para obrigação de compra. Pelo jogador, o Bahia vai desembolsar inicialmente 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões). Se uma meta (ainda não divulgada) for batida, o clube vai investir mais 4,7 milhões de euros (R$ 30 milhões) na compra o meio-campista.

Os dois jogadores, aliás, vão reencontrar Rogério Ceni no Bahia. Nestor trabalhou com o técnico em 2021, 2022 e 2023. O segundo ano da sequência foi o melhor do jogador como profissional, com 62 jogos, oito gols e 11 assistências. Já Michel Araújo trabalhou apenas quatro meses com o ex-goleiro e terá a chance de ganhar mais oportunidades com o comandante agora no Esquadrão de Aço.

Além de Michel Araújo e Rodrigo Nestor, o Bahia já confirmou as chegadas do volante Erick (ex-Athletico) e do atacante Erick Pulga (ex-Ceará).