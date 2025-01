Apresentado no Fluminense, Paulo Baya agradece oportunidade na carreira: ‘Sonho realizado’

Rio de Janeiro, RJ - 04/01/2025 - Fluminense treina nesta tarde no CT Carlos Castilho. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. / Crédito: Marcelo Goncalves

Além de Juan Pablo Freytes, o Fluminense também apresentou o atacante Paulo Baya, que defendeu as cores do Goiás na última temporada. Assim, o jogador, de 25 anos, já vem treinando ao longo da semana e fará parte do grupo que inicia o Campeonato Carioca. Com isso, o atleta disse que estará em campo na estreia contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), no domingo (12), em Moça Bonita. “Agradecer a Deus por esse momento e ao Fluminense pela oportunidade. Poder vestir essa camisa grandiosa no cenário nacional e internacional. Sou um jogador de arrasto, de um para um, dinâmico. Ajudo muito com a bola rolando e parada”, disse.

Tenho uma genética do povo paraense, de muita força física. Tenho isso como uma boa característica. Nesse sentido, tenho máximo respeito aos companheiros da minha posição, mas vou trabalhar e buscar meu espaço dentro do time", completou.