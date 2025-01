Zumbi x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Zumbi e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (8), em duelo pela segunda rodada da Copinha, maior competição de base do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). Os dois clubes conquistaram a vitória no primeiro jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fla lidera o grupo 23, seguido do Zumbi, pela vantagem garantida com o saldo de gols. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h30 (de Brasília), sob o comando de Christopher Henrique.