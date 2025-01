Zé Rafael escolhe ficar e busca recuperar espaço no Palmeiras

Volante recebeu ofertas de Fluminense e Santos, mas decidiu permanecer no Verdão e brigar pela titularidade em 2025 / Crédito: Jogada 10

Um dos nomes que mais agitou a janela de transferência no Brasil, Zé Rafael decidiu permanecer no Palmeiras em 2025. O jogador entrou no radar do Santos e do Fluminense, até recebendo propostas para deixar o Verdão. Contudo, optou por permanecer na Academia de Futebol e brigar pelo seu espaço, que diminuiu em 2024.

O volante quase deixou o Palmeiras no final do ano passado, mas jogador e clube acordaram que a saída só aconteceria se fosse feita de forma amigável e com proposta que agradasse a todos os envolvidos. Após algumas ofertas, o jogador optou por permanecer. Contudo, não tem a titularidade garantida no Verdão.